السفير المعلمي يسلم مليون دولار مساهمة المملكة للصندوق الطوعي للآلية الدولية المحايدة ‏والمستقلة المعنية بسوريا

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سلم معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، مليون دولار مساهمة المملكة العربية السعودية للصندوق الطوعي للآلية الدولية ‏المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا، وذلك خلال اجتماع افتراضي مع رئيسة الآلية الدولية المحايدة ‏والمستقلة المعنية بسوريا كريستين مارك اوهيل.‏

وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود المملكة الإقليمية عامة وعلى الصعيد السوري خاصة.‏

وأكد معالي السفير ‏المعلمي، أن دور المملكة فيما يخص الشأن السوري يتمثل في دعم الحلول السياسة بما فيها ‏الجهود التي تقدمها الأمم المتحدة من الناحية السياسية والإنسانية.‏

من جانبها أعربت اوهيل، عن شكرها ‏للمملكة على دعمها السخي، داعية المملكة إلى الاستمرار بتقديم الدعم السياسي للأزمة السورية ‏خصوصا في الجهود المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة ضد الشعب السوري. ‏

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الثالثة محمد خشعان، ورئيس اللجنة الخامسة ‏محمد العسيري، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.‏