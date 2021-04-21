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أمير منطقة جازان يشدد على مضاعفة الجهود الرقابية وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية

أمير منطقة جازان يشدد على مضاعفة الجهود الرقابية وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية

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أمير منطقة جازان يشدد على مضاعفة الجهود الرقابية وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية

أمير منطقة جازان يشدد على مضاعفة الجهود الرقابية وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=975101
المناطق - فضه عطيف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، على الجهات ذات العلاقة , مضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية والعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة وعدم التهاون في رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها في الأنظمة .
كما شدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة، مؤكداً حرصه وسمو نائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية من خلال التنسيق مع الأمانة والتجارة والشؤون الإسلامية والجهات المعنية الأخرى بالمنطقة.
ودعا ‏سموه المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود القائمة لحمايتهم وسلامتهم بدعم من القيادة الحكيمة والوزارات المعنية واتباع الاحترازات خلال تواجدهم بالجوامع والمساجد والمولات والأسواق والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة ، مؤكداً أن وعي الجميع ركيزة أساسية للقضاء على هذه الجائحة بعون الله تعالى.

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