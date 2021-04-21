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رئيس جامعة الملك سعود يوقع عقد مشروع الشهادات المهنية في التدريس مع منظمة “الإيسيسكو”

رئيس جامعة الملك سعود يوقع عقد مشروع الشهادات المهنية في التدريس مع منظمة “الإيسيسكو”

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“التوت” .. فاكهة السفرة الرمضانية في الجوف

“التوت” .. فاكهة السفرة الرمضانية في الجوف

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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 10095 نقطة

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رئيس جامعة الملك سعود يوقع عقد مشروع الشهادات المهنية في التدريس مع منظمة “الإيسيسكو”

رئيس جامعة الملك سعود يوقع عقد مشروع الشهادات المهنية في التدريس مع منظمة “الإيسيسكو”
http://almnatiq.net/?p=975120
المناطق - واس

وقع معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمراليوم عقد مشروع الشهادات المهنية في التدريس مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو ).
وتسعى الجامعة من خلال هذا العقد إلى تحقيق الريادة العالمية والتميز في بناء مجتمع المعرفة وتحقيق رسالتها من خلال إيجاد بيئة محفزه للتعلم والإبداع الفكري والتوظيف الأمثل للتقنية والشراكة المحلية والعالمية الفاعلة ويتمثل في بناء نظام شامل للشهادات المهنية في التدريس (Professional Certificates) وبرامج فرعية تستهدف إكساب الكفايات اللازمة بمستوياتها المتصاعدة، التي يحتاجها المعلمون والممارسون التربويون في تخصصاتهم ومجالاتهم المختلفة؛ من أجل تحقيق أهداف المنهج التربوي وتطويره.
‏‎ويستهدف التطوير المهني للمعلمين في جميع الدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، في حين سيركز المشروع في بدايته على التخصصات والمجالات التربوية (العلوم الشرعية – اللغة العربية- العلوم – الرياضيات– الحاسوب التعليمي – العلوم الاجتماعية – الطفولة المبكرة – محو الأمية) وكذلك التخصصات المتقدمة في المجال التربوي مثل (التقويم – التصميم- التطوير)، وسيبدأ بالتخصصات الأكثر احتياجا لدى الدول الأعضاء لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

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