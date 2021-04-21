“سقيا الماء” بمنطقة مكة المكرمة وزعت أكثر من 13500 وجبة إفطار صائم حتى اليوم

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تواصل جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة برامجها الرمضانية تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة ، حيث وزعت منذ بدء رمضان المبارك قرابة 13500 وجبة إفطار صائم بواقع 1500 وجبة يومياً في أحياء مكة المكرمة بالتنسيق مع جمعية مراكز الأحياء.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية خالد الشيخ أن الجمعية عملت من خلال فرقها التطوعية “حياتنا رسالة” و”غاية” على مواصلة البرامج الخيرية في رمضان حيث نفذت عددا من الشراكات المجتمعية دعماً للجانب الخيري مع وقف سنابل الخير والتي توزع الجمعية على إثره ٤٠ ألف عبوة ماء في مخيم مواقف كدي بمكة المكرمة وفي المواقف المقابلة لفندق الشهداء بدعم وقف الشيخ حسن المبعوث رحمه الله , بالإضافة إلى توزيع ٨٣ وجبة جافة يومياً في أحياء مكة المكرمة بالتنسيق مع مركز حي العزيزية .

وأشار إلى أنه يتم يومياً توزيع ٥٠٠ وجبة إفطار صائم في صالة رقم ١ بموافقة الهيئة العامة للطيران المدني وبالتنسيق مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي .