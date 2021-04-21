أمير الباحة يرعى الملتقى السادس للرواية العربية

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، يطلق نادي الباحة الأدبي الثقافي ملتقاه السادس للرواية العربية تحت عنوان “الرواية العربية من ٢٠٠٠ – ٢٠٢٠ ملامح وآفاق” في الـ 18 من شهر ذي القعدة المقبل.

وأوضح رئيس النادي حسن الزهراني أن اللجنة الاستشارية للملتقى عقدت اجتماعها وأقرت عنوان الملتقى الذي سيكون بمشاركة عربية وعالمية من نقاد ومبدعي الرواية، كما حددت محاور الملتقى التي تضمنت الأبنية الروائية وتحولاتها، والأجناس الكتابية المتداخلة مع الرواية، وقضايا وموضوعات وثيمات، ومداخل وأطر نظرية.

وبين أن ملتقى الرواية السادس سيقام -عن بعد-، موجهاً الدعوة لنقاد الرواية للمشاركة في الملتقى وإرسال ملخصات بحوثهم على بريد النادي ( [email protected]) قبل تاريخ الـ ١٥ من شوال ١٤٤٢هـ.

الجدير بالذكر أن نادي الباحة الأدبي جعل من الباحة عاصمة للرواية العربية من خلال خمسة ملتقيات أقامها سابقاً كانت بعناوين (دراسات في التاريخ والأدب، والرواية وتحولات الحياة في المملكة العربية السعودية، والرواية السعودية مقاربات في الشكل، وتمثيلات الآخر في الرواية العربية، والرواية العربية الذاكرة والتاريخ).

وأكمل النادي مربعه الذهبي الثقافي خلال عقد من الزمن حيث بدأ بملتقى بالرواية ثم مهرجان الشعر فمهرجان القصة القصيرة وأخيراً ملتقى المسرح العربي.