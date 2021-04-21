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شارع الملك عبدالعزيز في أبوعريش يتحول إلى لوحة فنية جاذبة

شارع الملك عبدالعزيز في أبوعريش يتحول إلى لوحة فنية جاذبة

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شارع الملك عبدالعزيز في أبوعريش يتحول إلى لوحة فنية جاذبة

شارع الملك عبدالعزيز في أبوعريش يتحول إلى لوحة فنية جاذبة
http://almnatiq.net/?p=975128
المناطق - واس

نفذت أمانة منطقة جازان ، مشروع تأهيل وتحسين شارع الملك عبدالعزيز في أبو عريش ضمن خطط الأمانة لتطوير وتحسين منطقة وسط البلد في المحافظة.
وشمل المشروع تنفيذ لوحات فنية ضوئية تتضمن 400 شكل هندسي وتركيب أعمدة الإنارة، وتهيئة 218 موقف سيارات منها مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين واجهة 159 محلًا تجاريًا، وزراعة الأشجار، فيما تم تم تحسين وتطوير جميع الطرق والأحياء بالمحافظة.

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