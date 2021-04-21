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أمانة الشرقية تنفذ 1550 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1550 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

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أمانة الشرقية تنفذ 1550 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1550 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية
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http://almnatiq.net/?p=975137
المناطق - واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1550 جولة رقابية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 18 منشأة تجارية، ورصد 89 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.
وأوضحت الأمانة، أن مركز البلاغات (940) تلقى 22 بلاغاً، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتواصل الأمانة ، تطبيق أعمال مبادرة “ممتثل” التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ودعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش.

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