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الصحة تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُعلن تسجيل (1028) حالة مؤكدة

الصحة تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُعلن تسجيل (1028) حالة مؤكدة

الصحة تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُعلن تسجيل (1028) حالة مؤكدة

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الصحة تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُعلن تسجيل (1028) حالة مؤكدة

الصحة تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُعلن تسجيل (1028) حالة مؤكدة
http://almnatiq.net/?p=975140
المناطق - واس

حذّرت الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الأحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى
بر الأمان.
وفي ذات السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1028) حالة مؤكدة وتعافي (824) حالة , فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9818) منها (1145) حالة حرجة.
كما بينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (408038) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (391362) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (12) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6858) حالة “رحمهم الله جميعاً” كما تم إجراء (58507) فحوصات مخبرية .
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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