أمين حائل يدشن حملة ” أنا ممتثل ” في مدن ومحافظات المنطقة

المناطق - واس

دشن أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس , أمس , حملة ” أنا ممتثل ” في المنطقة التي تنطلق من خلال عشرين بلدية في مدن ومحافظات المنطقة.

وتهدف الحملة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية في الأماكن العامة والمراكز التجارية والمولات والمجمعات والمطاعم والكافيهات، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

كما تعمل على بث رسائل توعوية بالالتزام بكافة التدابير الوقائية الذاتية، من لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي ، ودعم المنشآت و تحفيزها لرفع مستوى الامتثال، وكذلك رفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش والتركيز على الرقابة الذاتية من قبل أصحاب المنشآت.

فيما تقوم بإشراك المتطوعين في عملية التوعية من خلال التواجد في الأماكن العامة لتوزيع الشعارات الخاصة بالحملة، و توعية الزائرين للمنطقة بأهمية الامتثال بمعايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع، والتعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي التي من شأنها دعم خطط وجهود الوزارة لرفع مستوى وعي الأفراد والمجتمع.