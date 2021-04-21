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لجنة المحافظة على واحة الأحساء تعقد اجتماعها السابع

لجنة المحافظة على واحة الأحساء تعقد اجتماعها السابع

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لجنة المحافظة على واحة الأحساء تعقد اجتماعها السابع

لجنة المحافظة على واحة الأحساء تعقد اجتماعها السابع
http://almnatiq.net/?p=975151
المناطق - واس

عقدت اللجنة الإشرافية العليا للمحافظة على واحة الأحساء اليوم اجتماعها السابع برئاسة وكيل المحافظة معاذ الجعفري، وحضور مديري وممثلي المؤسسة العامة للري وأمانة الأحساء، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع وزارة السياحة وفرع وزارة التجارة بالأحساء.
وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال، والموافقة عدد من الإجراءات التي تهدف لحماية الواحة والمساهمة في الحفاظ على الرقعة الزراعية واستدامتها، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير أعمال اللجنة الميدانية للربع الأول لهذا العام

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