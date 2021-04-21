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صحة حفر الباطن تقدم خدماتها لأكثر من 56 ألف مراجع خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م

صحة حفر الباطن تقدم خدماتها لأكثر من 56 ألف مراجع خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م
http://almnatiq.net/?p=975176
المناطق - واس

قدمت صحة حفر الباطن خدماتها العلاجية والتشخيصية لـ 56,646 مراجعاً خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م في عدد من المستشفيات بالمحافظة.
وأوضحت صحة حفر الباطن أن عدد مراجعي مستشفى الملك خالد العام بلغ 24,332 مراجعاً، وبلغ عدد مراجعي مستشفى الولادة والأطفال 10,251مراجعاً، ووصل عدد مراجعي مستشفى حفر الباطن المركزي 11,571 مراجعاً، فيما تخطى عدد مراجعي مستشفى القيصومة العام 4,263 مراجعاً.
وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى الصحة النفسية 3,821 مراجع، ووصل عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى السعيرة العام 2,408 مراجع.

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