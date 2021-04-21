صحة بيشة : فريق طبي ينقذ سيدة تعاني وجود حمل خارج الرحم ونزيف داخلي

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تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة ، من إنقاذ سيدة في العقد الثاني من عمرها تعاني وجود حمل خارج الرحم ونزيف داخلي.

وأوضحت صحة بيشة ، أنه تم عمل الفحوصات اللازمة للمريضة للتأكد من صحتها وتبين من خلال الفحوصات وجود حمل خارج الرحم ونزيف داخلي، وتوافق رأي الفريق على إجراء تدخل جراحي.

وبينت صحة بيشة بأنه تم استئصال الحمل خارج الرحم بواسطة المنظار وتم إيقاف النزيف بدون أي مضاعفات ولله الحمد.

أجرى العملية فريق طبي مكون من الدكتور أحمد النويصر، والدكتور إبراهيم طلعت، والدكتور حميد بو قطوف.

جدير بالذكر أن المريضة تماثلت بالشفاء وخرجت من المستشفى وهي بصحة وعافية.