‫ قدرة الرس تسلم 11 مستفيداً ومستفيدة وحداتهم السكنية

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أنهت جمعية قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الرس تسليم 11 مستفيداً ومستفيدة وحداتهم السكنية وذلك بالتعاون مع منصة الإسكان التنموي للحالات الأكثر احتياجاً وشملت الحالات التي منحتها “قدرة” ثمانية ذكور وثلاثة إناث بفئات عمرية مختلفة أصغرها 29 عاماً وأكبرها 73 عاماً من مستفيديها, ومن جانبه بين المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ حمد بن محمد الظاهري أن الجمعية حملت على عاتقها شراكة مجتمعية مع منصة الإسكان التنموي لتوفير مسكن ملائم للأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين احتياجهم السكني وتدرس حالياً عدد 831 ملفاً لمستفيديها لتحديد احتياجاتهم الأكثر حاجة فالأقل لفرزها ورفعها عبر منصة الإسكان التنموي لمنحهم الوحدات السكنية الملائمة وفق معايير الحالات الخاصة بكل شخص من ذوي الإعاقة, مؤكداً أن الملفات تُدرس بعناية من قبل لجان مخصصة لديها إطلاع كامل على ملفات المستفيدين وحالتهم المادية لتحديد نسبة الاحتياج وأوضح الظاهري أن عدد المستفيدين بتزايد مستمر متوقعاً أن يصل عدد الحالات المرفوعة خلال شهر رمضان إلى 1500 حالة.