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أمير القصيم يشيد بمبادرة العقيلي لدعم برنامج الإسكان التنموي

أمير القصيم يشيد بمبادرة العقيلي لدعم برنامج الإسكان التنموي

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أمير القصيم يشيد بمبادرة العقيلي لدعم برنامج الإسكان التنموي

أمير القصيم يشيد بمبادرة العقيلي لدعم برنامج الإسكان التنموي
http://almnatiq.net/?p=975185
المناطق / بريدة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز – رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية – بمبادرات الوجهاء ورجال الأعمال والميسورين لدعم برامج الإسكان التنموي بالمنطقة ،  لتوفير السكن المناسب للأسر المستفيدة  من فئات المجتمع ، مؤكداً سموه بأن تلك المبادرات من أهالي المنطقة ، ستسهم في زيادة تملّك  المواطنين للمساكن لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وثمّن سمو أمير القصيم مبادرة الشيخ عوض بن عبدالهادي العقيلي المطيري لتقديم قطعة أرض بمساحة 51 ألف م2 لصالح برنامج الإسكان التنموي بالقصيم ، مؤكدا سموه ان هذه المبادرة سيكون لها اثرا كبيرا في توفير الأراضي المخصصة لبرنامج الإسكان التنموي ، سائلا الله العلي القدير ان يجعل ذلك في ميزان حسناته .

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم بمقر الأمارة ، الشيخ عوض العقيلي ، بحضور أمين عام برنامج جمعية الإسكان الأهلية محمد العوفي.

وبارك سمو أمير القصيم مبادرة الشيخ عوض العقيلي ، واكد انها أحد اوجه البذل والعطاء من أبناء الوطن المخلصين ، الذي يبذلون الغالي والنفيس لخدمة الوطن والمجتمع .

وقدم الشيخ عوض العثيلي شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على دعمه اللامحدود للمبادرات المجتمعية وتشجيع سموه الدائم لجميع فئات المجتمع على دعم المشاريع الخيرية والتنموية التي تسهم في بناء وتنمية الوطن. 

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