أمير القصيم يطلع على دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع مستشفى أمراض الكبد ببريدة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء مستشفى أمراض الكبد بالقصيم التي أعدتها الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد ، والذي تبرع رجل الأعمال عبدالله العثيم له بقطعة أرض مساحتها 100000 متر مربع ، ومبلغ 15 مليون ريال للبدء بإنشائه.

واشار سمو أمير القصيم إلى أهمية المشاريع الصحية النوعيّة التي تخدم المرضى في في تخصصات طبية دقيقة ، وتحقق رؤية التحول الصحي في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وتسهيل حصولهم عليها في إماكن تواجدهم دون الحاجة للعناء للمستشفيات المرجعية ، لافتاً سموه بأن مشروع مستشفى أمراض الكبد سيكون نقلة نوعيّة في برامج الرعاية الصحية بالمنطقة والمناطق القريبة منها ، مثمناً لرجل الأعمال عبدالله العثيم مبادراته الإنسانية والخيرية التي تعكس وفاء أهالي ورجال المنطقة ، مؤكداً سموه بأن انموذجاً لبذل الخير ومن أبناء الوطن المخلصين للأعمال الخيرية ومايعود للوطن عامة ومنطقة القصيم بكل خير .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم قد استمع إلى شرح من قبل الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد عبدالعزيز الحميد ، الذي استعرض مكونات مشروع مستشفى أمراض الكبد بالقصيم والأقسام الطبية التخصصية ، بالإضافة إلى التكاليف الخاصة بالأعمال الإنشائية والتجهيزات المرتبطة بالمستشفى .

حضر الاستقبال وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والمستشار بإمارة القصيم مطلق الخمعلي.