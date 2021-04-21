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أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للجنة أصدقاء المرضى بالرس

أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للجنة أصدقاء المرضى بالرس

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أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للجنة أصدقاء المرضى بالرس

أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للجنة أصدقاء المرضى بالرس
http://almnatiq.net/?p=975192
المناطق / بريدة

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، التقرير السنوي للجنة أصدقاء المرضى بمحافظة الرس. 

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم ، محافظ الرس حسين العساف ورئيس لجنة أصدقاء المرضى بالمحافظة فايز الحربي.

واطلع سموه على جهود اللجنة للعام المنصرم عبر توفيرها عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية للمستفيدين, بقيمة 425,000 ألف ريال, وتأمين أجهزة تنفس صناعي بقيمة 300 ألف ريال, وتأمين 137 جهاز طبي للمرضى الغير قادرين على تأمينها في منازلهم بقيمة 50 ألف ريال.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على الدور الذي تقوم به لجان أصدقاء المرضى من خلال تفقد أحوال المرضى والتعرف على معاناتهم والوقوف إلى جانبهم ، مما يسهم في التخفيف من ألآمهم وتخطي ظروفهم الصحية التي يمرون بها ، سواء عبر الدعم المادي أو المعنوي . 

وبين سمو الأمير فيصل بن مشعل أنه على لجان أصدقاء المرضى مراعاة أحوال المرضى ، والاهتمام بالنواحي الاجتماعية والعلاجية لهم ، تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي وترسيخاً لقيم الخير ، التي أكدت عليها القيادة الرشيدة – أعزها الله – ، والتكامل مع الجهود التي تقدمها وزارة الصحة لخدمة المستفيدين من الخدمات الصحية . 

حضر الاستقبال وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان  الشائع . 

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