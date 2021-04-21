مذبوحات مسلخ أمانة القصيم تتجاوز (11) ألف في الاسبوع الاول من رمضان

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بلغت أعداد المذبوحات في مسلخ أمانة منطقة القصيم النموذجي بمدينة بريدة أكثر من (11) ألف حالة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك. وشمل ذلك المواشي من الأغنام والجمال والأبقار والطيور بأنواعها.

وجاءت الأغنام في أعلى إحصائية المذبوحات من المواشي بعدد 4250 ثم الجمال بعدد 836 ثم الأبقار بعدد 321 ، وفي جانب الطيور كان الحمام الأعلى بعدد 5752 ثم الدجاج بعدد 335 ثم البط بعدد 248

وتجري أعمال الذبح تحت إشراف فريق بيطري متخصص ، حيث أسفرت الفحوصات البيطرية إلى إقرار إعدام جزئي لعدد 590 حالة وإعدام كلي لعدد 16 حالة من المواشي ، بالإضافة إلى 509 حالة إعدام جزئي و 74 إعدام كلي من الطيور ، وذلك لعدم سلامتها للاستهلاك.

