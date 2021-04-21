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أمير الحدود الشمالية يطلع على سير الاختبارات عن بُعد لمدراس المنطقة

أمير الحدود الشمالية يطلع على سير الاختبارات عن بُعد لمدراس المنطقة

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أمير الحدود الشمالية يطلع على سير الاختبارات عن بُعد لمدراس المنطقة

أمير الحدود الشمالية يطلع على سير الاختبارات عن بُعد لمدراس المنطقة
http://almnatiq.net/?p=975201
المناطق - عرعر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، مدير التعليم بالمنطقة عثمان العثمان.
واطلع سموه خلال اللقاء على سير الاختبارات – عن بُعد – , في جميع المراحل الدراسية في مدن ومحافظات المنطقة واستقرار الوضع ونجاح تنفيذ الاختبارات عبر منصة مدرستي , بالإضافة للتهيئة والاستعداد التي سبقت انطلاقتها.
وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم بكامل طاقمها التعليمي والإشرافي والتقني وتوفير منصات التعليم عن بعد الذي أسهم في تمكين الطلبة من أداء الاختبارات بكل يسر وسهولة , موكداً أهمية مراعاة ضعف خدمات الانترنت في بعض المواقع لاسيما في القرى والتعامل الإيجابي معها ,منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

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