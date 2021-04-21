أمير الحدود الشمالية يستقبل مواطناً تبرع بكليته

المناطق - عرعر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، المواطن عبدالمجيد العنزي، الذي تبرع بكليته لفتاة يتيمة الأبوين.

واطمأن سموه خلال الاستقبال على صحة العنزي، مثنياً على هذا العمل الانساني والنبيل الذي يعكس الترابط بين أفراد المجتمع السعودي، داعياً سموه الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.