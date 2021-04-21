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المبعوث الأمريكي لليمن: دعم إيران للحوثيين كبير وفتاك

المبعوث الأمريكي لليمن: دعم إيران للحوثيين كبير وفتاك

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المبعوث الأمريكي لليمن: دعم إيران للحوثيين كبير وفتاك

المبعوث الأمريكي لليمن: دعم إيران للحوثيين كبير وفتاك
http://almnatiq.net/?p=975216
المناطق - وكالات

قال المبعوث الأميركي الخاص باليمن، تيم ليندركينغ، اليوم الأربعاء، إن دعم إيران لميليشيا الحوثي في اليمن “كبير جدا وفتاك”، مستبعدا رغبة طهران في التوصل إلى حل للأزمة اليمنية.

وأشار ليندركينغ في حديثه لأعضاء الكونغرس الأميركي إلى إنه لا يوجد دليل حقيقي على أن النظام الإيراني يريد دعم التوصل إلى حل للصراع.

وفي السياق، رحب المبعوث الأميركي “بقيام إيران بدور بناء، إذا كانوا على استعداد لذلك”، لكنه قال “لم نلحظ أي مؤشر على ذلك”.

وبشأن هجوم ميليشيات الحوثي على مأرب، حذر ليندركينغ من أن الهجوم مأرب الغنية بالغاز يشكل أكبر تهديد لجهود السلام، ويتهم الإيرانيين بإطالة الصراع.

وطالب المبعوث الأميركي الخاص باليمن بـ”المساعدة الدولية” لوقف شحنات الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، مشيرا إلى أنه “من الصعب منع السفن التي تحمل أسلحة من إيران للحوثيين في اليمن”، وأكد على أن دعم إيران للحوثيين “كبير جدا ويتسبب في سقوط قتلى”.

وحذر ليندركينغ من أن الفشل في وقف القتال في مأرب سيؤدي إلى موجة أكبر من المعارك والاضطرابات.

وأعرب المبعوث الأميركي الخاص باليمن عن قلقه تجاه زيادة هجمات الحوثيين على السعودية، قائلا أنه “اتجاه مقلق للغاية”.

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