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الأمير محمد بن ناصر يعزي مدير هيئة حقوق الإنسان بحازان في وفاة والده

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الأمير محمد بن ناصر يعزي مدير هيئة حقوق الإنسان بحازان في وفاة والده

الأمير محمد بن ناصر يعزي مدير هيئة حقوق الإنسان بحازان في وفاة والده
http://almnatiq.net/?p=975220
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، خالص تعازيه ومواساته إلى مدير هيئة حقوق الأنسان بمنطقة جازان علاء بن حسن زعقان وأسرته في وفاة والده ، وذلك إثر معاناة مع المرض.
وسأل سموه الله عز وجل، أن يتغمده بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،
فيما أعرب مدير فرع هيئة حقوق الانسان بجازان علاء زعقان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعياً الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

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