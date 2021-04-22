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الصحة تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُعلن تسجيل (1028) حالة مؤكدة

شرطة منطقة مكة المكرمة تضبط ( 10) أشخاص بمحافظتي جدة والطائف لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

شرطة منطقة مكة المكرمة تضبط ( 10) أشخاص بمحافظتي جدة والطائف لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

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شرطة منطقة مكة المكرمة تضبط ( 10) أشخاص بمحافظتي جدة والطائف لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

شرطة منطقة مكة المكرمة تضبط ( 10) أشخاص بمحافظتي جدة والطائف لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي
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http://almnatiq.net/?p=975222

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (10) أشخاص بمحافظتي جدة والطائف، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا, وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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