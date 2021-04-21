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سكان مكة ينحرون أكثر من 3 آلاف ذبيحة في أول أسبوع من رمضان

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سكان مكة ينحرون أكثر من 3 آلاف ذبيحة في أول أسبوع من رمضان

سكان مكة ينحرون أكثر من 3 آلاف ذبيحة في أول أسبوع من رمضان
http://almnatiq.net/?p=975236
المناطق_مكة المكرمة

بلغ إجمالي عدد المواشي المذبوحة بمكة المكرمة خلال الفترة من 1 إلى 7 رمضان 1442هـ، 3311 ذبيحة متنوعة ما بين مذبوحات الأهالي والمطابخ والملاحم.

وتفصيلًا: أكدت الأمانة أن جميع المذبوحات تخضع للكشف البيطري للتحقق من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لافتةً إلى أن مسلخ طريق الليث ومسلخ المعيصم من الساعة يعملان من الساعة 9 صباحًا إلى 5:30 عصرًا، ومن الساعة 8 مساءً إلى الساعة 2 صباحاً، فيما يتم العمل بمسلخ غرب مكة من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 5:30 عصراً، ومن الساعة 8 مساءً إلى الساعة 2 صباحاً.

وشددت الأمانة على تكثيف الإجراءات الوقائية كافة ومضاعفة الجهود المبذولة والامتثال للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها، وتوفير المعقمات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات، والعمل على توفير البيئة الصحية الآمنة لمرتادي المسالخ.

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