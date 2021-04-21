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الصحة تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُعلن تسجيل (1028) حالة مؤكدة

تطوعي أمانة الجوف ينفذ حملة للتوعية بإجراءات كورونا في 12 موقعا بالأسواق والأماكن العامة

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تطوعي أمانة الجوف ينفذ حملة للتوعية بإجراءات كورونا في 12 موقعا بالأسواق والأماكن العامة

تطوعي أمانة الجوف ينفذ حملة للتوعية بإجراءات كورونا في 12 موقعا بالأسواق والأماكن العامة
http://almnatiq.net/?p=975239
المناطق_الجوف

كثف نادي أمانة منطقة الجوف التطوعي جهوده للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتقديم الإرشادات حول ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والتعقيم واستخدام تطبيق توكلنا وغيرها من الإجراءات.
وتضمنت أعمال النادي ضمن برامج التوعية الميدانية زيارة المتطوعين والمتطوعات 12 موقعا في الأسواق والحدائق والأماكن العامة لتقديم الإرشادات وتوزيع المطويات التوعوية حول أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية.
يذكر أن نادي الأمانة التطوعي يضم نخبة من المتطوعين والمتطوعات، ويعمل على تنفيذ البرامج المجتمعية والمساهمة في مبادرات الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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