خدمات أساسية وموسمية قدمتها إنسان لسد احتياجات الأسر خلال العام الماضي

المناطق_ الرياض

حرصت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض(إنسان) منذ انطلاقتها على تقديم خدمات متميزة للمستفيدين، وذلك انطلاقا من أهدافها الرامية إلى توفير حياة كريمة للأسر المستفيدة، وتحقيق أعلى درجات الرفاه والرخاء لها ، وصولا إلى اكتفائها ذاتيا، وذلك من خلال تقديم الخدمات الأساسية والموسمية ، والمساعدات العامة التي تضمن استقرار الأسر وتلامس احتياجاتها .

وتعد خدمة المستفيدين أول خطوات العمل المقدم لأسر(إنسان) حيث يتولى فريق بحثي بزيارة لمقر سكن الأسرة للوقوف على وضعها المادي ورفع توصياتهم عن مدى استحقاق تلك الأسرة للاستفادة من خدمات الجمعية.. بعد استيفاء الشروط المطلوبة .

وقد حققت الجمعية خلال العام المنصرم2020العديد من الإنجازات الحافلة التي ترتقي إلى تطلعات ورضا المستفيدين .

حيث بلغ إجمالي الزيارات التي نفذتها الجمعية للأسر في كافة فروعها البالغ عددها 20 فرعا( 11.174 ) زيارة من خلال 108 أخصائي وأخصائية ، وجاءت إحصائيات الزيارات كالتالي ( 956 )زيارة أولية ، و (10.114 ) زيارة تتبعية ، و( 104 )زيارة إرشادية .

كما تحرص الجمعية على تقديم العديد من الخدمات التي تلامس احتياجات الأسر المستفيدة ، حيث قامت خلال العام الماضي بتأثيث 1215 منزلاً ، إضافة إلى تسديد فواتير الكهرباء لعدد( 1325 )أسرة ، وعدد 52 فاتورة مياه . وشراء (80 ) سيارة للأسر المحتاجة لوسيلة مواصلات ، كما قدمت الجمعية إعانات زواج لعدد 82 شاباً وفتاة ممن يرغبون بالزواج ، إضافة إلى توفير 85 جهاز حاسب آلي للطلاب والطالبات . وحرصا من الجمعية على تخفيف الأعباء المالية على الأسر ، فقد قامت بتسديد الديون لعدد( 12) أسرة . إضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى كصيانة السيارات وشراء الأجهزة الكهربائية ومواد السباكة وشراء الأدوية الطبية واستقدام الخادمات .

أما بالنسبة للخدمات الموسمية فقد استفاد( 39.751 ) فردا من كسوة الشتاء خلال العام الماضي ، كما استفادت (3.954 ) أسرة من مشروع الأضاحي ، فيما استفادت ( 9.825 ) من السلة الرمضانية ، واستفادت ( 9664) أسرة من هدية العيد . وبلغ عدد المستفيدين من الحقيبة المدرسية خلال العام الماضي ( 24584 ) طالبا وطالبة ، إضافة إلى ذلك فقد استفاد (18.669 ) فردا من زكاة الفطر .

إلى ذلك فقد سعت إدارة خدمة المستفيدين بالجمعية إلى التطوير الإداري لضمان تقديم خدمات ترتقي إلى تطلعات أسر إنسان ، واشتملت أوجه التطوير على تقييم الزيارات الميدانية، ومؤشرات فرق البحث، لقياس الخدمات المقدمة ، وكذلك اعتماد الميثاق الأخلاقي، إضافة تطبيق واتس للتواصل مع الأسر . وقناة التلغرام ، والبوابة الإلكترونية

كما تنظم الجمعية دورات تنشيطية للباحثين والباحثات ، بهدف اطلاعهم على آخر المستجدات العلمية في البحث والخدمة الاجتماعية، وسبل تطويرها والاستفادة منها على الوجه الأمثل، إضافة إلى التعرف على أبرز التحديات والعقبات التي تواجه تقديم الخدمات الاجتماعية، وتقف دون تحقيق أهدافها الرئيسية وإيجاد الحلول لتذليل تلك العقبات ومناقشة كل ما يهدف إلى تطوير العمل البحثي في الجمعية.