احدث الأخبار

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الدوادمي
أبرز المواد
 خدمات أساسية وموسمية قدمتها إنسان لسد احتياجات الأسر خلال العام الماضي
أبرز المواد
 “البيئة ” توقع اتفاقية مع “حفظ النعمة” للحد من فقد وهدر الغذاء بالمملكة
أبرز المواد
 تطوعي أمانة الجوف ينفذ حملة للتوعية بإجراءات كورونا في 12 موقعا بالأسواق والأماكن العامة
أبرز المواد
 سكان مكة ينحرون أكثر من 3 آلاف ذبيحة في أول أسبوع من رمضان
أبرز المواد
 بنسبة 38.9%.. زيادة أعداد المنشآت المملوكة للسيدات خلال 2020م
أبرز المواد
 شرطة المدينة المنورة تضبط (4) أشخاص لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مفتي عام المملكة ينوه بإضافة فرعين لأبناء الشهداء والقراءات بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
أبرز المواد
 “هيئة الطيران المدني” تدعو إلى التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
أبرز المواد
 الأمير محمد بن ناصر يعزي مدير هيئة حقوق الإنسان بحازان في وفاة والده
منطقة جازان
 المبعوث الأمريكي لليمن: دعم إيران للحوثيين كبير وفتاك
أبرز المواد
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية … مسجد الملد في الباحة
محليات
عاجل

الصحة تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُعلن تسجيل (1028) حالة مؤكدة

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الدوادمي

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الدوادمي

أبرز المواد
خدمات أساسية وموسمية قدمتها إنسان لسد احتياجات الأسر خلال العام الماضي

خدمات أساسية وموسمية قدمتها إنسان لسد احتياجات الأسر خلال العام الماضي

أبرز المواد
“البيئة ” توقع اتفاقية مع “حفظ النعمة” للحد من فقد وهدر الغذاء بالمملكة

“البيئة ” توقع اتفاقية مع “حفظ النعمة” للحد من فقد وهدر الغذاء بالمملكة

أبرز المواد
تطوعي أمانة الجوف ينفذ حملة للتوعية بإجراءات كورونا في 12 موقعا بالأسواق والأماكن العامة

تطوعي أمانة الجوف ينفذ حملة للتوعية بإجراءات كورونا في 12 موقعا بالأسواق والأماكن العامة

أبرز المواد

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الدوادمي

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الدوادمي
http://almnatiq.net/?p=975252
المناطق_واس

قامت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الدوادمي،ضُبِطَ خلالها (800) قطعة من الرتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة وأقمشة عهد لبعض القطاعات الأمنية، وجرت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.
شارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، ومكتب العمل في الرياض.

روابط ذات صلة

خدمات أساسية وموسمية قدمتها إنسان لسد احتياجات الأسر خلال العام الماضي

خدمات أساسية وموسمية قدمتها إنسان لسد احتياجات الأسر خلال العام الماضي
“البيئة ” توقع اتفاقية مع “حفظ النعمة” للحد من فقد وهدر الغذاء بالمملكة

“البيئة ” توقع اتفاقية مع “حفظ النعمة” للحد من فقد وهدر الغذاء بالمملكة
تطوعي أمانة الجوف ينفذ حملة للتوعية بإجراءات كورونا في 12 موقعا بالأسواق والأماكن العامة

تطوعي أمانة الجوف ينفذ حملة للتوعية بإجراءات كورونا في 12 موقعا بالأسواق والأماكن العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*