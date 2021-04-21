احدث الأخبار

“مئذنة الفاروق” بدومة الجندل أول مئذنة تصدح بصوت الحق
أبرز المواد
 اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الدوادمي
أبرز المواد
 خدمات أساسية وموسمية قدمتها إنسان لسد احتياجات الأسر خلال العام الماضي
أبرز المواد
 “البيئة ” توقع اتفاقية مع “حفظ النعمة” للحد من فقد وهدر الغذاء بالمملكة
أبرز المواد
 تطوعي أمانة الجوف ينفذ حملة للتوعية بإجراءات كورونا في 12 موقعا بالأسواق والأماكن العامة
أبرز المواد
 سكان مكة ينحرون أكثر من 3 آلاف ذبيحة في أول أسبوع من رمضان
أبرز المواد
 بنسبة 38.9%.. زيادة أعداد المنشآت المملوكة للسيدات خلال 2020م
أبرز المواد
 شرطة المدينة المنورة تضبط (4) أشخاص لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مفتي عام المملكة ينوه بإضافة فرعين لأبناء الشهداء والقراءات بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
أبرز المواد
 “هيئة الطيران المدني” تدعو إلى التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
أبرز المواد
 الأمير محمد بن ناصر يعزي مدير هيئة حقوق الإنسان بحازان في وفاة والده
منطقة جازان
 المبعوث الأمريكي لليمن: دعم إيران للحوثيين كبير وفتاك
أبرز المواد
عاجل

الصحة تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُعلن تسجيل (1028) حالة مؤكدة

“مئذنة الفاروق” بدومة الجندل أول مئذنة تصدح بصوت الحق

“مئذنة الفاروق” بدومة الجندل أول مئذنة تصدح بصوت الحق

أبرز المواد
اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الدوادمي

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الدوادمي

أبرز المواد
خدمات أساسية وموسمية قدمتها إنسان لسد احتياجات الأسر خلال العام الماضي

خدمات أساسية وموسمية قدمتها إنسان لسد احتياجات الأسر خلال العام الماضي

أبرز المواد
“البيئة ” توقع اتفاقية مع “حفظ النعمة” للحد من فقد وهدر الغذاء بالمملكة

“البيئة ” توقع اتفاقية مع “حفظ النعمة” للحد من فقد وهدر الغذاء بالمملكة

أبرز المواد

“مئذنة الفاروق” بدومة الجندل أول مئذنة تصدح بصوت الحق

“مئذنة الفاروق” بدومة الجندل أول مئذنة تصدح بصوت الحق
http://almnatiq.net/?p=975255
المناطق_واس

اقترنت شهرة المسجد بمؤسسه الخليفة الفاروق – رضي الله عنه – سنة 16هـ عندما أمر ببناه في دومة الجندل، وهو متوجهاً لبيت المقدس وإلى وقتنا الحاضر لا يزال محافظاً على طرازه القديم.
“مسجد عمر بن الخطاب” الواقع في الحي الأثري بقرب قلعة مارد، ينفرد بهويته المعمارية والسبق في بناء المآذن بحسب المؤرخين في مجال عمارة المساجد، فمئذنته – التي تعد أول مئذنة في الإسلام كما يذكر المؤرخون – ترتكن الجزء الجنوبي الغربي من المبنى مربعة الهندسة تنتهي علواً بقمة شبه هرمية بارتفاع 12.7 متراً.
ويشكل تصميم المسجد بطول 32,5متراً وعرض 18متراً، نمط بناء المساجد الأولى في الإسلام، في حين استخدم في عمارته حجر الجندل الصلب، وتشمل مكوناته رواق القبلة والمحراب والمنبر وصحن المسجد والخلوة في الخلف وهي مكان الصلاة في الشتاء.
وعلى مرأى العين تكمن جماليات المسجد متوسطاً البساتين وإلى جانبه شواهد معمارية من تاريخ منطقة الجوف.

روابط ذات صلة

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الدوادمي

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الدوادمي
خدمات أساسية وموسمية قدمتها إنسان لسد احتياجات الأسر خلال العام الماضي

خدمات أساسية وموسمية قدمتها إنسان لسد احتياجات الأسر خلال العام الماضي
“البيئة ” توقع اتفاقية مع “حفظ النعمة” للحد من فقد وهدر الغذاء بالمملكة

“البيئة ” توقع اتفاقية مع “حفظ النعمة” للحد من فقد وهدر الغذاء بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*