احدث الأخبار

أمير جازان يشدد على عدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 “مئذنة الفاروق” بدومة الجندل أول مئذنة تصدح بصوت الحق
أبرز المواد
 اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الدوادمي
أبرز المواد
 خدمات أساسية وموسمية قدمتها إنسان لسد احتياجات الأسر خلال العام الماضي
أبرز المواد
 “البيئة ” توقع اتفاقية مع “حفظ النعمة” للحد من فقد وهدر الغذاء بالمملكة
أبرز المواد
 تطوعي أمانة الجوف ينفذ حملة للتوعية بإجراءات كورونا في 12 موقعا بالأسواق والأماكن العامة
أبرز المواد
 سكان مكة ينحرون أكثر من 3 آلاف ذبيحة في أول أسبوع من رمضان
أبرز المواد
 بنسبة 38.9%.. زيادة أعداد المنشآت المملوكة للسيدات خلال 2020م
أبرز المواد
 شرطة المدينة المنورة تضبط (4) أشخاص لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مفتي عام المملكة ينوه بإضافة فرعين لأبناء الشهداء والقراءات بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
أبرز المواد
 “هيئة الطيران المدني” تدعو إلى التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
أبرز المواد
 الأمير محمد بن ناصر يعزي مدير هيئة حقوق الإنسان بحازان في وفاة والده
منطقة جازان
عاجل

الصحة تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُعلن تسجيل (1028) حالة مؤكدة

أمير جازان يشدد على عدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية

أمير جازان يشدد على عدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
“مئذنة الفاروق” بدومة الجندل أول مئذنة تصدح بصوت الحق

“مئذنة الفاروق” بدومة الجندل أول مئذنة تصدح بصوت الحق

أبرز المواد
اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الدوادمي

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الدوادمي

أبرز المواد
خدمات أساسية وموسمية قدمتها إنسان لسد احتياجات الأسر خلال العام الماضي

خدمات أساسية وموسمية قدمتها إنسان لسد احتياجات الأسر خلال العام الماضي

أبرز المواد

أمير جازان يشدد على عدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية

أمير جازان يشدد على عدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=975258
المناطق_جازان

أكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، على الجهات ذات العلاقة، مضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية والعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة، وعدم التهاون في رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها في الأنظمة.

كما شدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة؛ مؤكدًا حرصه ونائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية من خلال التنسيق مع الأمانة والتجارة والشؤون الإسلامية والجهات المعنية الأخرى بالمنطقة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهود القائمة لحمايتهم وسلامتهم بدعم من القيادة الحكيمة والوزارات المعنية، واتباع الاحترازات خلال تواجدهم بالجوامع والمساجد والمولات والأسواق والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة؛ مؤكدًا أن وعي الجميع ركيزة أساسية للقضاء على هذه الجائحة بعون الله تعالى.

روابط ذات صلة

“مئذنة الفاروق” بدومة الجندل أول مئذنة تصدح بصوت الحق

“مئذنة الفاروق” بدومة الجندل أول مئذنة تصدح بصوت الحق
اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الدوادمي

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الدوادمي
خدمات أساسية وموسمية قدمتها إنسان لسد احتياجات الأسر خلال العام الماضي

خدمات أساسية وموسمية قدمتها إنسان لسد احتياجات الأسر خلال العام الماضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*