احدث الأخبار

وكيل “الصحة” يوضِّح فوارق الأعراض العادية للقاحات كورونا التي تتطلب استشارة الطبيب
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تنفذ حملة نظافة للشوارع والأحياء السكنية
أبرز المواد
 “التجارة” تشهِّر بمنشأة عطارة باعت مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تغلق 25 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق وتعيد فتح 33 مسجداً
أبرز المواد
 فريق التطوع بهلال الجوف يطبق الاحترازات أثناء صلاة التراويح
أبرز المواد
 أمانة عسير تنفذ 7399 جولة رقابية في أول أيام شهر رمضان المبارك وتغلق 277 منشآه مخالفة
أبرز المواد
 المسؤولية الاجتماعية في نيوم تطلق ثلاث مبادرات لدعم أهداف التنمية المستدامة احتفاءً باليوم العالمي للإبداع والابتكار
أبرز المواد
 «الأمن السیبراني» يحذر من ثغرات بـ«جوجل كروم».. معلوماتك في خطر
أبرز المواد
 قاصدو المسجد النبوي يبتهلون إلى الله عز وجل بالدعاء قُبيل الإفطار
أبرز المواد
 ( سدايا ) و الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار التقني والأنشطة الصحية
أبرز المواد
 أمير جازان يشدد على عدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 “مئذنة الفاروق” بدومة الجندل أول مئذنة تصدح بصوت الحق
أبرز المواد
عاجل

الصحة تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُعلن تسجيل (1028) حالة مؤكدة

وكيل “الصحة” يوضِّح فوارق الأعراض العادية للقاحات كورونا التي تتطلب استشارة الطبيب

وكيل “الصحة” يوضِّح فوارق الأعراض العادية للقاحات كورونا التي تتطلب استشارة الطبيب

أبرز المواد
بلدية الخفجي تنفذ حملة نظافة للشوارع والأحياء السكنية

بلدية الخفجي تنفذ حملة نظافة للشوارع والأحياء السكنية

أبرز المواد
“التجارة” تشهِّر بمنشأة عطارة باعت مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

“التجارة” تشهِّر بمنشأة عطارة باعت مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

أبرز المواد
“الشؤون الإسلامية” تغلق 25 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق وتعيد فتح 33 مسجداً

“الشؤون الإسلامية” تغلق 25 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق وتعيد فتح 33 مسجداً

أبرز المواد

أمانة عسير تنفذ 7399 جولة رقابية في أول أيام شهر رمضان المبارك وتغلق 277 منشآه مخالفة

أمانة عسير تنفذ 7399 جولة رقابية في أول أيام شهر رمضان المبارك وتغلق 277 منشآه مخالفة
http://almnatiq.net/?p=975273
المناطق_عسير

نفذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 7399 جولة رقابية منذ بداية شهر رمضان المبارك والتي شملت المنشآت التجارية والغذائية.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة المنطقة وبلدياتها تكثف جولاتها الرقابية الشاملة منذ بداية شهر رمضان المبارك وذلك لضمان سلامة وحماية المتسوقين من خلال متابعة امتثال المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بجانب التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وشروط سلامة التخزين والمواد المعروضة في الأسواق المركزية والتموينات الغذائية ومستودعات الأغذية والمطاعم وفق خطط الأمانة الرقابية التي أعدت خلال شهر رمضان المبارك.
لافتًا إلى أن الجولات الرقابية بلغت 7399 جولة نتج عنها رصد 1125 مخالفة طبقت بحقها العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين إضافةً إلى إغلاق 277 منشأةً تجارية مخالفة.
وأكد بأن الأمانة لن تتوانى بإيقاع العقوبات بحق أي منشآه تجارية لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا وسيكون الاغلاق الاجراء المتخذ حيال المخالفين.
ومن جانب أخر دعا الدكتور وليد الحميدي الجميع بالمسارعة بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات والبروتوكولات الصحية في المنشآت التجارية على الرقم “940”.

روابط ذات صلة

وكيل “الصحة” يوضِّح فوارق الأعراض العادية للقاحات كورونا التي تتطلب استشارة الطبيب

وكيل “الصحة” يوضِّح فوارق الأعراض العادية للقاحات كورونا التي تتطلب استشارة الطبيب
بلدية الخفجي تنفذ حملة نظافة للشوارع والأحياء السكنية

بلدية الخفجي تنفذ حملة نظافة للشوارع والأحياء السكنية
“التجارة” تشهِّر بمنشأة عطارة باعت مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

“التجارة” تشهِّر بمنشأة عطارة باعت مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*