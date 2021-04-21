فريق التطوع بهلال الجوف يطبق الاحترازات أثناء صلاة التراويح

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شارك فريق التطوع التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتي تمثلت بإقامة نقاط فرز وفحص بصري حرصاً على سلامة المصلين وذلك في بعض مساجد المنطقة وفي عدة محافظات.

وتأتي هذه المبادرة والتي أتت بتوجيه ومتابعة من سعادة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي ،والتي استمرت منذ بداية شهر رمضان المبارك في جوامع مختلفة في مدينة سكاكا ومحافظتي القريات وطبرجل حرصاً من فرع الهيئة على وجود بيئة صحية يتم من خلالها إقامة الصلاة بكل يسر وسهولة.

وتجدر الإشارة أن هذه المبادرة هي استمراراً لسلسلة مبادرات متنوعة ونوعية سيتم تقديمها في هذا الشهر الفضيل وفق سياسة هيئة الهلال الأحمر السعودي والتي تحرص كل الحرص على الإستمرار بتنفيذ العديد من المبادرات الإحترازية والتوعوية في ظل جائحة كورونا.