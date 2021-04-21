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بلدية الخفجي تنفذ حملة نظافة للشوارع والأحياء السكنية

بلدية الخفجي تنفذ حملة نظافة للشوارع والأحياء السكنية

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بلدية الخفجي تنفذ حملة نظافة للشوارع والأحياء السكنية

بلدية الخفجي تنفذ حملة نظافة للشوارع والأحياء السكنية
http://almnatiq.net/?p=975289
المناطق_الخفجي

نفذت بلدية محافظة الخفجي، مؤخرا حملة تنطيف شملت الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، وذلك ضمن برنامج معالجة مظاهر التشوه البصري بمحافظة الخفجي والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني، أن إدارة النظافة والحركة، قامت بمسح جميع الحوط والأراضي الفضاء ورفع مخلفات البناء مجهولة المصدر، مع كنس جميع الشوارع الرئيسية والداخلية بالمكانس الآلية واليدوية، وغسيل الأرصفة والأنترلوك والميادين، مع التقاطات جميع النفايات المبعثرة وذات الحجم الكبير، وإزالة الحشائش والأشجار الضارة، وجاري العمل على تنظيف الواجهة البحرية والحدائق العامة داخل الأحياء السكنية وتكثيف الاهتمام بالأماكن الحيوية والسياحية للمحافظة.

وقال المهندس محمد الحميداني، بأن الحملة باشرت أعمالها بتنظيف مركز السفانية بالمعدات اللازمة والعمالة، لافتا إلى أنه نتج عنها: ” التقاطات من داخل الأحياء السكنية وعلى الشوارع الرئيسية والداخلية والحوط والأراضي الفضاء، مشيرا إلى أنه تم استهلاك عدد ( ١٠٠٠٠ )كيس نفايات، وإزاله الأنقاض ومسح الحوط بمساحة (١٣٠٠ )متر مكعب، كما تم إزالة نفايات صلبه داخل الهجرة بمقدار  ٤٠٠٠ متر مكعب.

وأضاف الحميداني بأن البلدية قامت أيضا بكنس آلي ويدوي وإزالة (٢٨٠٠) متر مكعب رمال، وإزالة عدد أكثر من ٩٠ لوحه إعلانيه مخالفه، وتم تبديل ٣٠٠ حاويه وجاري العمل على استكمال المتبقي منها.

ودعا رئيس بلدية محافظة الخفجي الجميع بالتعاون مع البلدية وعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لها، وعدم إلقاء النفايات وغيرها على الطرقات ووضعها داخل حاويات النفايات المخصصة والمنتشرة على طول الشوارع الرئيسية والداخلية حتى ينعم الجميع ببيئة صحية وخالية من الملوثات، وتحقيق الهدف المنشود لهذه الحملات وغيرها، وأن تكون محافظة الخفجي والمراكز التابعة لها نظيفة بأحيائها وشوارعها الرئيسية والداخلية مع زيادة الوعي للجميع بأهمية النظافة.

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