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وكيل “الصحة” يوضِّح فوارق الأعراض العادية للقاحات كورونا التي تتطلب استشارة الطبيب

وكيل “الصحة” يوضِّح فوارق الأعراض العادية للقاحات كورونا التي تتطلب استشارة الطبيب

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وكيل “الصحة” يوضِّح فوارق الأعراض العادية للقاحات كورونا التي تتطلب استشارة الطبيب

وكيل “الصحة” يوضِّح فوارق الأعراض العادية للقاحات كورونا التي تتطلب استشارة الطبيب
http://almnatiq.net/?p=975292
المناطق_ الرياض

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، الفوارق بين الأعراض العادية التالية لأخذ لقاحات كورونا، وتلك التي تتطلب استشارة الطبيب.

وقال عسيري عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: “إن الحرارة والخمول وآلام العضلات والمفاصل والصداع الخفيف والمتوسط، وألم وتورم الإبط بعد لقاحات كوفيد، أمرٌ متوقَّع، ولا خوف منه”.

واستطرد وكيل وزارة الصحة: “إن الصداع الشديد المستمر، والتشنجات، وآلام البطن الشديدة، وتورم الأطراف الحاد، خلال أسبوعَيْن من أخذ الجرعة الأولى، أمرٌ غير متوقَّع؛ ويجب عندها استشارة الطبيب”.

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