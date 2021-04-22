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رئيس وأعضاء تنمية الطوال يكرمون مؤلف كتاب شخصيات من محافظة الطوال

رئيس وأعضاء تنمية الطوال يكرمون مؤلف كتاب شخصيات من محافظة الطوال
http://almnatiq.net/?p=975297
المناطق_جازان

قام الأستاذ خالد بن عبدالله جعبور حمدي رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الطوال مساعد مدير مكتب تعليم صامطة وأعضاء مجلس إدارة التنمية الاجتماعية بمحافظة الطوال الأستاذ عبدالله بن محمد عكور حمدي نائب رئيس اللجنة الاجتماعية وأمين صندوق اللجنة الاجتماعية عضو مؤسسة جمعية المتقاعدين بمنطقة جازان الأستاذ عبدالوهاب بن منصور ناشب حمدي والإعلامي الأستاذ عبدالله بن جابر مشهور حمدي بزيارة الأستاذ يحيى بن محمد ناشب حمدي معلم التربية البدنية بمدرسة الطوال المتوسطة مؤلف كتاب شخصيات من محافظة الطوال إلى منزلة بالمحافظة . وكان في استقبالهم الأستاذ يحيى بن محمد ناشب حمدي ونجلة الأستاذ محمد بن يحيى ناشب حمدي.

وأثناء الزيارة قام رئيس التنمية الاجتماعية الأستاذ خالد بن عبدالله جعبور حمدي بكلمة قال فيها أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارة التنمية الاجتماعية بمحافظة الطوال، أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ يحيى بن محمد ناشب على إصداره لكتاب شخصيات من محافظة الطوال الذي يحمل سيرة شخصيات محافظة الطوال من أصحاب السعادة والمعالي والفضيلة ومشائخ الشمل ومشائخ القبائل وأدباء ومثقفين ومعلمين وعسكريين من ضباط وأفراد وشهداء من محافظة الطوال والمراكز والقرى التابعه لها والذي يعتبر الأول من نوعه خاصة في إبراز الشخصيات التي خدمة محافظة الطوال ورفعة من مستواها في جميع المجالات لمحافظة الطوال خاصة وللوطن الغالي عامة ، ثم قام الأستاذ خالد جعبور حمدي رئيس تنمية الطوال وأعضاء اللجنة بتقديم درع تذكاري وهدية قيمة تكريماً للأستاذ يحيى ناشب على هذا الإنجاز شاكرين ومقدرين له حسن الإستقبال وكرم الضيافة .

كما رحب الأستاذ يحيى بن محمد ناشب برئيس التنمية الاجتماعية الأستاذ خالد حمدي والأعضاء الذين قامو بزيارته في منزلة وألقى كلمة مستعرضا دور اللجنة منذ تأسيسها إلى الوقت الحالي وما تقدمه من برامج لخدمة أبناء المحافظة والمجتمع وأثنى على جائزة التميز التي تنفذها اللجنة بصفة سنوية دعماً للمتميزين من أبناء المحافظة في جميع المجالات ثم قدم شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة مثمناً لهم هذي الزيارة وهذا التكريم الذي ليس بغريب عليهم وتعتبر حافزاً له على تقديم المزيد من الجهد والعطاء في خدمة محافظة الطوال.

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