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مركز الأوقاف بغرفة الرياض يراجع مسودة مبادئ حوكمة الاوقاف

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مركز الأوقاف بغرفة الرياض يراجع مسودة مبادئ حوكمة الاوقاف

مركز الأوقاف بغرفة الرياض يراجع مسودة مبادئ حوكمة الاوقاف
http://almnatiq.net/?p=975307
المناطق_ الرياض

نظم مركز الأوقاف بغرفة الرياض ورشة عمل لمراجعة مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 ابريل 2021، بحضور عدد من المهتمين والمختصين بالقطاع.

وذكر المشرف العام على مركز الأوقاف في غرفة الرياض الاستاذ راجس بن احمد الشرافي، أن الورشة تأتي ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تعقد لمراجعة مسودة اللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف، منوهاً بحرص الهيئة في مشاركة القطاع الوقفي لإبداء المرئيات والمقترحات قبل إقرار اللوائح والأنظمة واعتمادها وتطبيقها على ارض الواقع.

وبين الشرافي، أن مبادئ حوكمة الأوقاف تهدف الى تفعيل الحوكمة والمحافظة على القطاع وتنميتها واستدامتها، ومساعدة الكيانات الوقفية على تعزيز الأطر العامة للحوكمة الرشيدة، وكذلك تساعد النظار وأعضاء مجال النظارة والإدارة التنفيذية للوقف للإشراف على أنشطة الوقف وقيادته وتوجيهه، كما تشمل آليات تنظيم العلاقة المختلفة بين المجلس وكبار التنفيذيين والمستفيدين وأصحاب المصلحة.

واكد الحضور خلال الورشة على أهمية مرجعية القضاء وأنه لابد أن تكون واضحة لتعزيز قوة القطاع ، وتعزيز الثقة في الاشراف على الأوقاف، بالإضافة إلى التفريق بين الوقف الذري والخيري والأوقاف الصغيرة والكبيرة وطبيعتها مع الحوكمة ، مشددين على ضرورة الشراكة ما بين المركز والهيئة لتطوير اللوائح والأنظمة.

كما تطرق الحضور الى عدد من النقاط المهمة في المبادئ التي تحمل نفس حوكمة الشركات كونها تركز على إدارة المال وحفظه وتنميته رغم أن الغاية الكبرى هو الصرف التي اشير لها ولكن بشكل لا يتوافق مع طبيعة الأوقاف، وكذلك ارتباط الوقف بالقضاء وحماية اركان القطاع.

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