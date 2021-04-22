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وفاة و4 إصابات في حادث تصادم بالعقيق.. هلال الباحة يباشر الحادثة

وفاة و4 إصابات في حادث تصادم بالعقيق.. هلال الباحة يباشر الحادثة
http://almnatiq.net/?p=975310
المناطق_الباحة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أنَّ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقّت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم وانقلاب مساء الأربعاء.

وأضاف الزهراني، أنَّ وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعة: 21:18 مساء الأربعاء على طريق العقيق بعد الاستاد الرياضي.

وأردف الزهراني أنَّه تمَّ توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني صالح الغامدي للموقع، وعند وصول أول فرقة للموقع اتَّضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليه وأربع إصابات ما بين متوسطة وبسيطة الخطورة، تمَّ التدخل إسعافيًا لهم ونقلهم لمستشفى الملك فهد عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر .

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