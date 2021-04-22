احدث الأخبار

أمام خادم الحرمين الشريفين.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم
أبرز المواد
 وفاة و4 إصابات في حادث تصادم بالعقيق.. هلال الباحة يباشر الحادثة
أبرز المواد
 مركز الأوقاف بغرفة الرياض يراجع مسودة مبادئ حوكمة الاوقاف
أبرز المواد
 مركز الحوار العالمي ينظّم لقاء الخبراء التشاوري بشأن مكافحة خطاب الكراهية
أبرز المواد
 رئيس وأعضاء تنمية الطوال يكرمون مؤلف كتاب شخصيات من محافظة الطوال
أبرز المواد
 طموح المملكة في مكافحة التغير المناخي والحفاظ على كوكب الأرض
أبرز المواد
 وكيل “الصحة” يوضِّح فوارق الأعراض العادية للقاحات كورونا التي تتطلب استشارة الطبيب
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تنفذ حملة نظافة للشوارع والأحياء السكنية
أبرز المواد
 “التجارة” تشهِّر بمنشأة عطارة باعت مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تغلق 25 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق وتعيد فتح 33 مسجداً
أبرز المواد
 فريق التطوع بهلال الجوف يطبق الاحترازات أثناء صلاة التراويح
أبرز المواد
 أمانة عسير تنفذ 7399 جولة رقابية في أول أيام شهر رمضان المبارك وتغلق 277 منشآه مخالفة
أبرز المواد
عاجل

الصحة تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُعلن تسجيل (1028) حالة مؤكدة

أمام خادم الحرمين الشريفين.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم

أمام خادم الحرمين الشريفين.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم

أبرز المواد
وفاة و4 إصابات في حادث تصادم بالعقيق.. هلال الباحة يباشر الحادثة

وفاة و4 إصابات في حادث تصادم بالعقيق.. هلال الباحة يباشر الحادثة

أبرز المواد
مركز الأوقاف بغرفة الرياض يراجع مسودة مبادئ حوكمة الاوقاف

مركز الأوقاف بغرفة الرياض يراجع مسودة مبادئ حوكمة الاوقاف

أبرز المواد
مركز الحوار العالمي ينظّم لقاء الخبراء التشاوري بشأن مكافحة خطاب الكراهية

مركز الحوار العالمي ينظّم لقاء الخبراء التشاوري بشأن مكافحة خطاب الكراهية

أبرز المواد

أمام خادم الحرمين الشريفين.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم

أمام خادم الحرمين الشريفين.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم
http://almnatiq.net/?p=975313
المناطق_واس

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
فقد أدى القسم كل من، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز السفير المعين لدى جمهورية البرتغال، والسفير المعين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي، والسفير المعين لدى جمهورية التشيك عبدالله بن متعب الرشيد، والسفير المعين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، والسفير المعين لدى تركمانستان سعيد بن عثمان سويعد، والسفير المعين لدى جمهورية القمر المتحدة عطا الله بن زايد بن زايد، والسفير المعين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، والسفير المعين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، والسفير المعين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، والسفير المعين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، والسفير المعين لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية فيصل بن طلق البقمي، والسفير المعين لدى جمهورية كوبا فيصل بن فلاح الحربي، والسفير المعين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، والسفير المعين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، والسفيرة المعينة لدى مملكة السويد إيناس بنت أحمد الشهوان، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).
كما حضر أداء القسم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

روابط ذات صلة

وفاة و4 إصابات في حادث تصادم بالعقيق.. هلال الباحة يباشر الحادثة

وفاة و4 إصابات في حادث تصادم بالعقيق.. هلال الباحة يباشر الحادثة
مركز الأوقاف بغرفة الرياض يراجع مسودة مبادئ حوكمة الاوقاف

مركز الأوقاف بغرفة الرياض يراجع مسودة مبادئ حوكمة الاوقاف
مركز الحوار العالمي ينظّم لقاء الخبراء التشاوري بشأن مكافحة خطاب الكراهية

مركز الحوار العالمي ينظّم لقاء الخبراء التشاوري بشأن مكافحة خطاب الكراهية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*