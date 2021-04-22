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محافظ طريف يطلق حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً “

محافظ طريف يطلق حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً “

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محافظ طريف يطلق حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً “

محافظ طريف يطلق حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً “
http://almnatiq.net/?p=975316
المناطق_طريف

أطلق محافظ طريف بدر بن نجر الصقر حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) “فكرٌ آمن – لوطنٍ آمن”، يوم أمس ،وذلك خلال استقباله بمكتبه رئيس هيئة محافظة طريف فضيلة الشيخ عبد الله بن جدوع الشمري.

وتهدف الحملة التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند -يحفظه الله- إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان، وتستهدف جميع فئات المجتمع عبر نشر المحتوى التوعوي في الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة. مع الأخذ في الاعتبار تطبيق التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وفق تعليمات الجهات المعنية.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الحدود الشمالية المكلف فضيلة الشيخ محمد بن رمضان العنزي أن تفعيل هذه الحملة المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة معالي فضيلة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند فيما يخدم الدين والوطن.

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