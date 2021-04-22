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113 ميدالية لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو الدولية للرياضيات

113 ميدالية لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو الدولية للرياضيات

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113 ميدالية لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو الدولية للرياضيات

113 ميدالية لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو الدولية للرياضيات
http://almnatiq.net/?p=975319
المناطق_واس

حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، 113 ميدالية في مسابقة الكانجارو الدولية للرياضيات، التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم.
وتضمنت فئات الميداليات التي حققها طلبة تعليم المنطقة، 29 ميدالية ذهبية، و 36 ميدالية فضية، و 48 ميدالية برونزية.
وهنّأ مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم للطلاب والطالبات الفائزين ومدارسهم وأسرهم ومعلميهم، مُثنياً على تفاعلهم وحماسهم ومشاركتهم أقرانهم في باقي دول العالم في تطوير مهاراتهم في مجال الرياضيات.
يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة وفي مجال استعدادها للمسابقة، نظمت مسابقة محلية شارك فيها نحو 70 ألف طالب، وكرمت الطلاب الفائزين بها، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية عن بُعد بلغت 40 ساعة تدريبية، قدمها مشرفو ومعلمو ومعلمات المنطقة.

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