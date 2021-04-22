وزير الداخلية: ارتفاع مستخدمي بوابة أبشر 21 مليون مستخدم خلال 3 سنوات

المناطق - الرياض

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية إنه في أواخر عام 1438هـ صدر الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة لتطوير الوزارة برئاسة ولي العهد لتحقيق التطوير الشامل لهذه المنظومة، والقيام بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل، وذلك باتباع الأسس العلمية، وأفضل الممارسات العالمية للجهات المماثلة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن البدايات التكاملية لبرنامج التطوير بمرحلته الأولى المستمرة أسهمت حتى الآن في:ارتفاع مستخدمي بوابة أبشر من 8 ملايين إلى 21 مليون مستخدم في 3 سنوات..وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي..و تطوير منظومة تأهيل منسوبي ومنسوبات الوزارة.

وتابع أنه تم البدء في العمل بالبرنامج بتقييم للوضع الراهن خلال أكثر من 100 زيارة ميدانية للمناطق والمدن والمنافذ الحدودية للمملكة.

وأوضح أن المملكة استطاعت أن تتصدر في عدد من مؤشرات الأمن الدولية، والوصول إلى مستويات متقدمة في شعور السكان بالأمان.