احدث الأخبار

واشنطن تعرب عن مخاوفها من سلوك إيران في المنطقة
أبرز المواد
 اكثر من “140” اتفاقية لخدمة مستفيدي فرع الموارد البشرية بالرياض خلال عام
أبرز المواد
 الأمير ⁧تركي بن طلال‬⁩ : عسير تشهد تحولًا غير مسبوق
أبرز المواد
 إدارة مطابع القوات المسلحة تخرج طلابها في مجال فنيين المطابع
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تندد بتصريحات قائد ما يسمى ب”فيلق القدس” الإرهابي
أبرز المواد
 وزير الداخلية: ارتفاع مستخدمي بوابة أبشر 21 مليون مستخدم خلال 3 سنوات
أبرز المواد
 منصة “أبشر” تحذّر مستفيديها من التعامل مع أيّ رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة
أبرز المواد
 113 ميدالية لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو الدولية للرياضيات
أبرز المواد
 محافظ طريف يطلق حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً “
أبرز المواد
 أمام خادم الحرمين الشريفين.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم
أبرز المواد
 وفاة و4 إصابات في حادث تصادم بالعقيق.. هلال الباحة يباشر الحادثة
أبرز المواد
 مركز الأوقاف بغرفة الرياض يراجع مسودة مبادئ حوكمة الاوقاف
أبرز المواد
عاجل

الصحة تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُعلن تسجيل (1028) حالة مؤكدة

واشنطن تعرب عن مخاوفها من سلوك إيران في المنطقة

واشنطن تعرب عن مخاوفها من سلوك إيران في المنطقة

أبرز المواد
اكثر من “140” اتفاقية لخدمة مستفيدي فرع الموارد البشرية بالرياض خلال عام

اكثر من “140” اتفاقية لخدمة مستفيدي فرع الموارد البشرية بالرياض خلال عام

أبرز المواد
الأمير ⁧تركي بن طلال‬⁩ : عسير تشهد تحولًا غير مسبوق

الأمير ⁧تركي بن طلال‬⁩ : عسير تشهد تحولًا غير مسبوق

أبرز المواد
إدارة مطابع القوات المسلحة تخرج طلابها في مجال فنيين المطابع

إدارة مطابع القوات المسلحة تخرج طلابها في مجال فنيين المطابع

أبرز المواد

الحكومة اليمنية تندد بتصريحات قائد ما يسمى ب”فيلق القدس” الإرهابي

الحكومة اليمنية تندد بتصريحات قائد ما يسمى ب”فيلق القدس” الإرهابي
http://almnatiq.net/?p=975326
المناطق - واس

نددت الحكومة اليمنية بتصريحات إيرانية واعتبرتها اعترافا رسميا جديدا من نظام طهران بالمشاركة الميدانية في الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في البلاد منذ ستة أعوام.
واعتبر معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، تصريحات قائد ما يسمى ب” فيلق القدس ” الإرهابي الإيراني العميد إسماعيل قآني، التي نشرتها وكالة تسنيم الإيرانية، تأكيدا على انخراط الفيلق في القتال إلى جانب الميليشيا الإرهابية، إضافة لتهريب الأسلحة والخبراء‏ والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وقال الوزير الإرياني في التصريح الذي بثته ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” : إن تصريحات قيادات ما يسمى ب” فيلق القدس ” والحرس الثوري تؤكد التورط الإيراني في الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي، وانتهاكها للقوانين والمواثيق الدولية بالتدخل في شؤون دولة عضو في الأمم المتحدة، وتحديها السافر لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية‏.
وطالب المسؤول اليمني، المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإدانة التدخلات الإيرانية في بلاده والتي قال إنها ” تقوض جهود التهدئة وإحلال السلام، وتطيل أمد الحرب والمعاناة الإنسانية، ومساعيها لتحويل الأراضي اليمنية منصة لتنفيذ أجندتها التوسعية ومنطلقا لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة”.

روابط ذات صلة

واشنطن تعرب عن مخاوفها من سلوك إيران في المنطقة

واشنطن تعرب عن مخاوفها من سلوك إيران في المنطقة
اكثر من “140” اتفاقية لخدمة مستفيدي فرع الموارد البشرية بالرياض خلال عام

اكثر من “140” اتفاقية لخدمة مستفيدي فرع الموارد البشرية بالرياض خلال عام
الأمير ⁧تركي بن طلال‬⁩ : عسير تشهد تحولًا غير مسبوق

الأمير ⁧تركي بن طلال‬⁩ : عسير تشهد تحولًا غير مسبوق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*