احدث الأخبار

سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 واشنطن تعرب عن مخاوفها من سلوك إيران في المنطقة
أبرز المواد
 اكثر من “140” اتفاقية لخدمة مستفيدي فرع الموارد البشرية بالرياض خلال عام
أبرز المواد
 الأمير ⁧تركي بن طلال‬⁩ : عسير تشهد تحولًا غير مسبوق
أبرز المواد
 إدارة مطابع القوات المسلحة تخرج طلابها في مجال فنيين المطابع
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تندد بتصريحات قائد ما يسمى ب”فيلق القدس” الإرهابي
أبرز المواد
 وزير الداخلية: ارتفاع مستخدمي بوابة أبشر 21 مليون مستخدم خلال 3 سنوات
أبرز المواد
 منصة “أبشر” تحذّر مستفيديها من التعامل مع أيّ رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة
أبرز المواد
 113 ميدالية لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو الدولية للرياضيات
أبرز المواد
 محافظ طريف يطلق حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً “
أبرز المواد
 أمام خادم الحرمين الشريفين.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم
أبرز المواد
 وفاة و4 إصابات في حادث تصادم بالعقيق.. هلال الباحة يباشر الحادثة
أبرز المواد
عاجل

الصحة تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُعلن تسجيل (1028) حالة مؤكدة

سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة

سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة

أبرز المواد
واشنطن تعرب عن مخاوفها من سلوك إيران في المنطقة

واشنطن تعرب عن مخاوفها من سلوك إيران في المنطقة

أبرز المواد
اكثر من “140” اتفاقية لخدمة مستفيدي فرع الموارد البشرية بالرياض خلال عام

اكثر من “140” اتفاقية لخدمة مستفيدي فرع الموارد البشرية بالرياض خلال عام

أبرز المواد
الأمير ⁧تركي بن طلال‬⁩ : عسير تشهد تحولًا غير مسبوق

الأمير ⁧تركي بن طلال‬⁩ : عسير تشهد تحولًا غير مسبوق

أبرز المواد

سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة

سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=975340
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.
وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, حالة البحر خفيف الموج.

روابط ذات صلة

واشنطن تعرب عن مخاوفها من سلوك إيران في المنطقة

واشنطن تعرب عن مخاوفها من سلوك إيران في المنطقة
اكثر من “140” اتفاقية لخدمة مستفيدي فرع الموارد البشرية بالرياض خلال عام

اكثر من “140” اتفاقية لخدمة مستفيدي فرع الموارد البشرية بالرياض خلال عام
الأمير ⁧تركي بن طلال‬⁩ : عسير تشهد تحولًا غير مسبوق

الأمير ⁧تركي بن طلال‬⁩ : عسير تشهد تحولًا غير مسبوق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*