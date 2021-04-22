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اجتماع لقيادة وزارة الدفاع اليمنية يشيد بمواقف المملكة الداعمة لليمن في معركة الدفاع المشترك ضد مخططات التمدد الإيراني

اجتماع لقيادة وزارة الدفاع اليمنية يشيد بمواقف المملكة الداعمة لليمن في معركة الدفاع المشترك ضد مخططات التمدد الإيراني

أبرز المواد

اجتماع لقيادة وزارة الدفاع اليمنية يشيد بمواقف المملكة الداعمة لليمن في معركة الدفاع المشترك ضد مخططات التمدد الإيراني

اجتماع لقيادة وزارة الدفاع اليمنية يشيد بمواقف المملكة الداعمة لليمن في معركة الدفاع المشترك ضد مخططات التمدد الإيراني
http://almnatiq.net/?p=975355
المناطق - واس

أشاد اجتماع لقيادة وزارة الدفاع اليمنية، بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وجيشه الوطني في معركة الدفاع المشترك ضد مخططات التمدد الإيراني ومواجهة التهديدات القومية.
وقال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي خلال الاجتماع الذي عقد بمأرب : إن التحديات كبيرة، إلا أننا قادرون على تجاوزها وتحقيق النصر المؤزر”، في المواجهات ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) .
من جهته أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، أن الشعب اليمني لن يقبل بالمشروعات الحوثية الهدامة وأفكاره الإرهابية الدخيلة.
وتعهدت قيادة وزارة الدفاع بالمضي نحو تحقيق تطلعات وخيارات الشعب في استعادة دولته، وتطهير البلاد من الإرهاب الإيراني والمخططات التخريبية.

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