الحصيني : هطول أمطار غزيرة وحبات بَرَد على هذه المناطق اليوم

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس المملكة اليوم الخميس، سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، مصحوبة بحبات برد على بعض المناطق.
وأشار الحصيني إلى أن هذه الحالة الجوية يُتوقع أن تشمل أجزاء متفرقة من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة والباحة وعسير وجازان وجنوب الطائف وجنوب غرب حائل، على أن تصحبها رياح مثيرة للغبار.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع اليوم أن تتشكل غيوم جزئية على معظم المناطق، مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل والحدود الشمالية.
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