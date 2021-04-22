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الحصيني : هطول أمطار غزيرة وحبات بَرَد على هذه المناطق اليوم

الحصيني : هطول أمطار غزيرة وحبات بَرَد على هذه المناطق اليوم

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الحصيني : هطول أمطار غزيرة وحبات بَرَد على هذه المناطق اليوم

الحصيني : هطول أمطار غزيرة وحبات بَرَد على هذه المناطق اليوم
http://almnatiq.net/?p=975374
المناطق - متابعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد ‏طقس المملكة اليوم الخميس، سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة ‏لشبه غزيرة، مصحوبة بحبات برد على بعض المناطق.‏

وأشار الحصيني إلى أن هذه الحالة الجوية يُتوقع أن تشمل أجزاء متفرقة من مناطق ‏تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة والباحة وعسير ‏وجازان وجنوب الطائف وجنوب غرب حائل، على أن تصحبها رياح مثيرة ‏للغبار.‏

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع اليوم أن تتشكل غيوم جزئية على معظم المناطق، مع فرصة تكون ‏السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ‏جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من ‏مناطق المدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل والحدود ‏الشمالية‎.

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