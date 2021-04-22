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إمارة جازان تختتم دورة تدريبية في مجال التطوير القيادي لمحافظي ووكلاء المحافظات بالمنطقة

إمارة جازان تختتم دورة تدريبية في مجال التطوير القيادي لمحافظي ووكلاء المحافظات بالمنطقة

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إمارة جازان تختتم دورة تدريبية في مجال التطوير القيادي لمحافظي ووكلاء المحافظات بالمنطقة

إمارة جازان تختتم دورة تدريبية في مجال التطوير القيادي لمحافظي ووكلاء المحافظات بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=975377
جازان - فضة عطيف

اختتمت مساء أمس عن بعد وعبر – الاتصال المرئي- الدورة التدريبية لتطوير قياديي ومحافظي ووكلاء المحافظات التي تم تنفيذها تحت اشراف إدراة تطوير الموارد البشرية بإمارة منطقة جازان بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.
وذلك بحضور مدير عام الشؤون الادارية والمالية بامارة منطقة جازان الاستاذ نزال بن عبدالله العتيبي وعدداً من القياديين ومحافظي ووكلاء المحافظات بإمارة المنطقة .

ويعد البرنامج التدريبي خاص في مجال التطوير القيادي للمحافظين , والذي تم تنفيذه عن بعد عبر -الاتصال المرئي-  حيث انه ولأول مره يتم اعداد مثل هذه البرامج الموجهه والمتخصصه ويأتي ذلك بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.
وأكد مدير عام الشؤون الادارية والمالية بالإمارة نزال العتيبي ، حرصهما حفظهما الله على تدريب تطوير منسوبي الإمارة وإلحاقهم بدورات متخصصة في مجالات عملهم وحيث اعد هذا البرنامج  في مجال التطوير القيادي للمحافظين ووكلاء المحافظات وذلك لتطوير ورفع مهاراتهم القيادية وفق رؤية المملكة 2030 والتي استمرت  لمدة ثمانية أسابيع بنظام التدريب -عن بعد-
وبين أن الدورة التدريبية استهدفت ٢٣ موظفاً من محافظي محافظات المنطقة ووكلائهم ورؤساء مراكز وذلك سعياً لتطوير قدراتهم العملية وإكسابهم مهارات جديدة في القياده الادارية.

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