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“التعاون الإسلامي” تدين استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الطائرات المفخخة باتجاه المملكة

“التعاون الإسلامي” تدين استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الطائرات المفخخة باتجاه المملكة

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“التعاون الإسلامي” تدين استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الطائرات المفخخة باتجاه المملكة

“التعاون الإسلامي” تدين استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الطائرات المفخخة باتجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=975380
المناطق - واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته الشديدة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة “المفخخة” لاستهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية، مشيداً بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة “المفخخة” التي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.
وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي الإجراءات كافة التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا، مؤيدةً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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