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جامعة بيشة تعلن مواعيد الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1442هـ

جامعة بيشة تعلن مواعيد الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1442هـ

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جامعة بيشة تعلن مواعيد الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1442هـ

جامعة بيشة تعلن مواعيد الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=975386
المناطق - بيشة

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة مواعيد بدء التسجيل في مقررات الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1442هـ، خلال المدة من 23 رمضان حتى 8 شوال عبر منصة الخدمات الإلكترونية الطلابية على بوابة الجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فارس القرشي إن الدراسة في الفصل الصيفي تبدأ 11 شوال المقبل وتنتهي 5 ذو الحجة 1442هـ، على أن تكون الاختبارات النهائية خلال المدة من 30 ذو القعدة حتى 4 ذو الحجة. مبينًا أن آلية الدراسة للمقررات النظرية ستكون عن بعد باستخدام الفصول الافتراضية عبر نظام البلاك بورد، فيما ستكون حضوريًا للمقررات العملية والسريرية والتدريبية بالتنسيق مع الكليات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتحميل التطبيقات الإلكترونية الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.

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