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“التدريب التقني” تعلن افتتاح 10 كليات جديدة للبنات في 5 مناطق العام المقبل

“التدريب التقني” تعلن افتتاح 10 كليات جديدة للبنات في 5 مناطق العام المقبل
http://almnatiq.net/?p=975392
المناطق - الرياض:

اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور ‏أحمد الفهيد، افتتاح كليتين تخصصيتين و8 كليات تقنية للبنات ‏في عدة مناطق مختلفة بالمملكة، بدءًا من العام المقبل 1443هـ.‏

وأوضحت المؤسسة أن الكليات الجديدة تشمل: الكلية التقنية ‏الرقمية بالأحساء، والتطبيقية بالرياض، والكلية التقنية بشقراء ‏والمجمعة والقويعية بمنطقة الرياض، وكلية عنيزة بالقصيم، ‏وبلقرن والنماص بعسير، والقريات بالجوف.‏

وبيّنت أن هذه الكليات ستوفر العديد من الفرص التدريبية لبرامج ‏الدبلوم والذي يمنح مؤهل الشهادة الجامعية المتوسطة، في ‏تخصصات: تقنيات الحاسب، وإدارة الخدمات اللوجستية، ‏والتجارة الإلكترونية، وكذلك التقنيات السياحية، والتصميم ‏والديكور.‏

وأشارت إلى أنه بعد اعتماد الكليات الجديدة، أصبح عدد الكليات ‏التقنية للبنات 39 كلية على مستوى مناطق المملكة، لافتة إلى أن التوسع في مثل هذه النوعية من الكليات التقنية، تهدف لرفع مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني‏.

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