“التدريب التقني” تعلن افتتاح 10 كليات جديدة للبنات في 5 مناطق العام المقبل

اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد الفهيد، افتتاح كليتين تخصصيتين و8 كليات تقنية للبنات في عدة مناطق مختلفة بالمملكة، بدءًا من العام المقبل 1443هـ.
وأوضحت المؤسسة أن الكليات الجديدة تشمل: الكلية التقنية الرقمية بالأحساء، والتطبيقية بالرياض، والكلية التقنية بشقراء والمجمعة والقويعية بمنطقة الرياض، وكلية عنيزة بالقصيم، وبلقرن والنماص بعسير، والقريات بالجوف.
وبيّنت أن هذه الكليات ستوفر العديد من الفرص التدريبية لبرامج الدبلوم والذي يمنح مؤهل الشهادة الجامعية المتوسطة، في تخصصات: تقنيات الحاسب، وإدارة الخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، وكذلك التقنيات السياحية، والتصميم والديكور.
وأشارت إلى أنه بعد اعتماد الكليات الجديدة، أصبح عدد الكليات التقنية للبنات 39 كلية على مستوى مناطق المملكة، لافتة إلى أن التوسع في مثل هذه النوعية من الكليات التقنية، تهدف لرفع مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.
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