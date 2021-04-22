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بلدية الجبيل تحقق 41% من المستهدف المالي خلال الربع الأول ٢٠٢١

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بلدية الجبيل تحقق 41% من المستهدف المالي خلال الربع الأول ٢٠٢١

بلدية الجبيل تحقق 41% من المستهدف المالي خلال الربع الأول ٢٠٢١
http://almnatiq.net/?p=975395
المناطق - الشرقية:

كشفت بلدية محافظة الجبيل عن تحقيق (41%) من المستهدف المالي للسنة الميلادية الجارية، خلال الربع الأول، في إطار جهودها في التنمية الاستثمارية تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تشجع الاستثمار والاقتصاد والاعتماد على العوائد الاستثمارية.

وأكد رئيس بلدية الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، تحقيق بلدية محافظة الجبيل لقفزة في المنظومة الاستثمارية، وذلك عقب أن بلغت نسبة نمو الإيرادات في الربع الأول من السنة الميلادية 2021 (41%) من إجمالي المستهدف تحقيقه للعام المالي الجاري، مشيرا إلى أن المتوقع ارتفاع الإيرادات البلدية، بنسبة 125% لهذا العام.

وشددت الدويش على أن بلدية محافظة الجبيل تواصل تكثيف الجهود فيما يخص تطوير المنظومة الاستثمارية وتنمية الإيرادات البلدية، وذلك انفاذاً لتوجيهات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، التي تؤكد على ضرورة التطوير والتنمية الاستثمارية و خلق أكبر عدد من الفرص الاستثمارية وإتاحتها أمام المستثمرين، إضافة إلى تنويع مجالات الفرص الاستثمارية في شتى الأنشطة، والتي بدورها تسهم في النمو الاقتصادي للمحافظة، وتحقق تطورا كبيرا في تنمية إيراداتها.

وتابع المهندس الدويش: ” تهدف المشاريع والفرص الاستثمارية التي تطرحها البلدية إلى تنمية المحافظة اقتصاديا وسياحيا وخدميا والإسهام في تحقيق أهداف برنامج (جودة الحياة 2020)، كما تعزز مسيرة التنمية والخدمات في المنطقة، وتدعم رواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة بفرص مبتكرة”.

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