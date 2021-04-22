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الصحة تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُعلن تسجيل (1028) حالة مؤكدة

افتتاح مصلى سنة الطواف للأشخاص ذوي الإعاقة ببدروم صحن المطاف

افتتاح مصلى سنة الطواف للأشخاص ذوي الإعاقة ببدروم صحن المطاف

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افتتاح مصلى سنة الطواف للأشخاص ذوي الإعاقة ببدروم صحن المطاف

افتتاح مصلى سنة الطواف للأشخاص ذوي الإعاقة ببدروم صحن المطاف
http://almnatiq.net/?p=975398
المناطق - واس:

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصلى سنة الطواف الواقع ببدروم صحن المطاف للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بطاقة تستوعب لـ 150 مصلى، محدد بملصقات تباعد لسلامة قاصدي بيت الله الحرام، لأداء سنة الطواف، ومن ثم الذهاب إلى المسعى لاستكمال مناسكهم.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتوفير الراحة للمعتمرين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على السلامة العامة.

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