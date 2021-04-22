احدث الأخبار

الهيئة الملكية بالجبيل تحتفي وتُكرم منسوبيها المبدعين والمبتكرين
أبرز المواد
 افتتاح مصلى سنة الطواف للأشخاص ذوي الإعاقة ببدروم صحن المطاف
أبرز المواد
 بلدية الجبيل تحقق 41% من المستهدف المالي خلال الربع الأول ٢٠٢١
أبرز المواد
 “التدريب التقني” تعلن افتتاح 10 كليات جديدة للبنات في 5 مناطق العام المقبل
أبرز المواد
 مشروع تعظيم البلد الحرام ينفذ 9846 ساعة تطوعية في خدمة المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام
أبرز المواد
 جامعة بيشة تعلن مواعيد الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1442هـ
منطقة عسير
 إدارة “تعليم الجوف” تودع 2.5 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات
منطقة الجوف
 “التعاون الإسلامي” تدين استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الطائرات المفخخة باتجاه المملكة
أبرز المواد
 إمارة جازان تختتم دورة تدريبية في مجال التطوير القيادي لمحافظي ووكلاء المحافظات بالمنطقة
منطقة جازان
 الحصيني : هطول أمطار غزيرة وحبات بَرَد على هذه المناطق اليوم
أبرز المواد
 بيان أمني بشأن انتحار امرأة شنقًا بقطعة قماش على سطح مبنى.. والكشف عن جنسيتها
أبرز المواد
 مؤسسة المياه المالحة: إستراتيجية لإجراء تحسين شامل لمنظومات الإنتاج من مياه البحر المحلاة
أبرز المواد
عاجل

الصحة تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُعلن تسجيل (1028) حالة مؤكدة

الهيئة الملكية بالجبيل تحتفي وتُكرم منسوبيها المبدعين والمبتكرين

الهيئة الملكية بالجبيل تحتفي وتُكرم منسوبيها المبدعين والمبتكرين

أبرز المواد
افتتاح مصلى سنة الطواف للأشخاص ذوي الإعاقة ببدروم صحن المطاف

افتتاح مصلى سنة الطواف للأشخاص ذوي الإعاقة ببدروم صحن المطاف

أبرز المواد
بلدية الجبيل تحقق 41% من المستهدف المالي خلال الربع الأول ٢٠٢١

بلدية الجبيل تحقق 41% من المستهدف المالي خلال الربع الأول ٢٠٢١

أبرز المواد
“التدريب التقني” تعلن افتتاح 10 كليات جديدة للبنات في 5 مناطق العام المقبل

“التدريب التقني” تعلن افتتاح 10 كليات جديدة للبنات في 5 مناطق العام المقبل

أبرز المواد

الهيئة الملكية بالجبيل تحتفي وتُكرم منسوبيها المبدعين والمبتكرين

الهيئة الملكية بالجبيل تحتفي وتُكرم منسوبيها المبدعين والمبتكرين
http://almnatiq.net/?p=975401
المناطق - الشرقية:

برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي أقامت لجنة تشجيع الابتكار يوم أمس الأربعاء الموافق 9 رمضان ١٤٤٢هـ حفلًا لتكريم المبدعين والمبتكرين من موظفي الهيئة الملكية بالجبيل.

يأتي هذا التكريم تزامنًا مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار الذي يوافق ٢١ أبريل من كل عام، ليؤكد حرص الهيئة الملكية بالجبيل على نشر وتعزيز ثقافة الابتكار في مجتمع مدينة الجبيل الصناعية، ودعم وتشجيع المبدعين والمبتكرين.

وقد تنوعت المشاريع الإبداعية والابتكارية التي قدمها الموظفون لتشمل جوانب ومجالات متعددة في الأمن والصحة والسلامة، والمحافظة على البيئة، بالإضافة إلى المشاريع التقنية والذكاء الاصطناعي، والحلول التعليمية، والطاقة المتجددة، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

  وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي خلال كلمته التي ألقاها في الحفل: “‏أن الهيئة الملكية بالجبيل أنشأت بفكرة ابتكارية منذ ٤٧ عاماً وأن الجبيل الصناعية مدينة خصبة للابتكار والإبداع ويجب العمل على نشر وتشجيع ثقافة الابتكار وتعزيزه بالإضافة إلى دعم المبتكرين بطريقة علمية ممنهجة تحقق التنمية المستدامة”.

وتحدّث رئيس لجنة تشجيع الابتكار الدكتور عيد الهاجري عن أعمال اللجنة وأهدافها الرئيسية التي تتمثل في نشر ثقافة الابتكار، وتحويل الافكار إلى ابتكارات، وتمكين الافراد من الابتكار، وتوليد القيم المضافة، وتطبيق منظومة الابتكار والجهود والخطط المبذولة لتحقيق الاهداف.

وفي ختام الحفل كرّم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل نخبة من الموظفين الذين كانت لهم إسهامات في إيجاد الحلول الابتكارية والإبداعية للتحديات التي تواجه العمل.

يذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل اعتمدت مؤخرا (لجنة تشجيع الابتكار) بهدف تعزيز الوعي بالابتكار في مدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير، والعمل على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق التنمية المستدامة، مع توثيق الابتكارات وإدارة مراحلها، وتفعيل المسابقات والبرامج والفعاليات المتعلقة، والعمل على تطوير وتطبيق نظم إدارة الابتكار، بالإضافة إلى تفعيل مختبرات الابتكار والعصف الذهني، وحصر التحديات وتقديم حلول مقترحة، مع إبراز الجهود المبذولة من الإدارات والموظفين في هذا المجال، ونقل الخبرات والتجارب المحلية والعالمية والعمل على توطينها، والمساهمة في تفعيل الشراكات المحلية والدولية مع الجهات ذات العلاقة.

روابط ذات صلة

افتتاح مصلى سنة الطواف للأشخاص ذوي الإعاقة ببدروم صحن المطاف

افتتاح مصلى سنة الطواف للأشخاص ذوي الإعاقة ببدروم صحن المطاف
بلدية الجبيل تحقق 41% من المستهدف المالي خلال الربع الأول ٢٠٢١

بلدية الجبيل تحقق 41% من المستهدف المالي خلال الربع الأول ٢٠٢١
“التدريب التقني” تعلن افتتاح 10 كليات جديدة للبنات في 5 مناطق العام المقبل

“التدريب التقني” تعلن افتتاح 10 كليات جديدة للبنات في 5 مناطق العام المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*